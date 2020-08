Perinetti: «Conte, certe uscite mettono in imbarazzo la società»

Giorgio Perinetti, ds del Brescia che in passato ha collaborato con Antonio Conte, parla delle uscite del tecnico dell’Inter

Il ds del Brescia Giorgio Perinetti ha parlato, al Corriere dello Sport, delle uscite di Antonio Conte, tecnico con il quale ha collaborato in passato.

«Non si tratta delle prime critiche che muove alla società in questa stagione e mi sembra che le sue esternazioni evidenzino un malessere profondo. Non voglio entrare nel merito perché Marotta è un amico e lo stesso Conte, ma di certo se queste frizioni sono continue, la società va in difficoltà e tutto l’ambiente ne risente. Ho pensato che volesse stimolare la società a seguirlo. Evidentemente è convinto che facendo quello che chiede certi risultati si possano raggiungere prima. Allo stesso tempo però dico che certe uscite, se fatte di continuo o comunque con una certa frequenza, mettono in imbarazzo la società».