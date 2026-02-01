Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Le dichiarazioni di Marcel Brands

Marcel Brands, direttore sportivo del PSV, ha fatto chiarezza definitiva sul futuro di Ivan Perisic. Intervenuto ai microfoni di Voetbalprimeur, il dirigente dei Boeren ha smentito categoricamente la ricezione di offerte ufficiali per l’esperto esterno croato. Pur confermando, dopo un colloquio diretto con il giocatore, l’esistenza di alcuni approcci informali da parte di altre società, Brands ha ribadito con fermezza che l’ex Inter non si muoverà. Il club di Eindhoven non ha intenzione di privarsi del suo leader tecnico, chiudendo di fatto ogni porta a un possibile addio immediato.

PAROLE – «Si è scritto e detto tanto sull’argomento, ma da parte nostra non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Abbiamo parlato direttamente con Perisic: pare che qualcuno lo abbia contattato, ma ormai funziona così nel calcio moderno. In ogni caso, lui resta con noi».

