Perisic Inter, colpo di scena! Il croato torna in nerazzurro? C’è uno sviluppo che potrebbe prendere presto piede…I dettagli

Perisic Inter, l’esterno croato torna in nerazzurro? Aggiornamenti importanti di questi giorni di calciomercato, cosa può accadere

Le luci di San Siro non si sono spente subito dopo il triplice fischio di Inter-Lecce. Mentre la squadra tirava il fiato dopo una vittoria sofferta ma vitale, nei meandri dello stadio andava in scena un vertice decisivo per il futuro immediato del club. La dirigenza nerazzurra ha deciso di rompere gli indugi: l’Inter tornerà sul mercato per regalare un rinforzo sulle fasce a Cristian Chivu.

Il summit: unità d’intenti nonostante la fatica

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il confronto ha visto protagonisti i vertici societari e lo staff tecnico. Il Presidente Beppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin si sono intrattenuti a lungo con l’allenatore nerazzurro e con il suo fedele scudiero, Aleksandar Kolarov. Nonostante la prestazione della squadra sia apparsa “rivedibile” e le gambe pesanti, il clima era disteso grazie ai tre punti conquistati. Tuttavia, l’analisi tecnica ha evidenziato una necessità impellente: la rosa è corta sugli esterni e serve intervenire subito.

Obiettivo fascia destra: la strategia

La decisione emersa dal summit è chiara: la priorità è un esterno destro. La dirigenza è consapevole che le opzioni di valore disponibili a gennaio sono poche ma si farà un tentativo concreto per individuare un profilo capace di dare il cambio ai titolari e garantire spinta. Chivu ha bisogno di ossigeno sulle corsie laterali.

Il capitolo Ivan Perisic

Sullo sfondo resta la suggestione del grande ritorno di Ivan Perisic. L’esterno croato, oggi in forza al PSV Eindhoven, rappresenta però il “Piano B”. La strategia dell’Inter è attendista: il nome di Perisic verrà preso in considerazione seriamente solo negli ultimi giorni di mercato e solo se il club olandese aprirà a condizioni favorevoli (prestito o indennizzo minimo), cosa che al momento non è ancora avvenuta. Prima si cerca un destro, poi, se ci sarà l’occasione, si valuterà il cavallo di ritorno per la sinistra.