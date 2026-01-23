Perisic Inter, il croato spinge forte verso il ritorno: il piano per la “Last Dance”. Bayern Monaco alleato dei nerazzurri? Ecco perché

Le vie del mercato sono infinite e potrebbero riportare Ivan Perisic a vestire la maglia dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno croato, prossimo a compiere 37 anni, sogna un ultimo, romantico ballo a San Siro. Attualmente in forza al PSV Eindhoven, Perisic sarebbe disposto a rinunciare al contratto che lo lega agli olandesi fino al 2027 pur di tornare nel club che ha più amato. Tuttavia, l’operazione si scontra con la rigidità della società di Eindhoven: dominatori in Eredivisie, i biancorossi considerano il giocatore incedibile, ritenendolo un’arma fondamentale per centrare l’obiettivo dei playoff di Champions League.

Il destino dell’affare sembra paradossalmente nelle mani del Bayern Monaco, ex squadra del croato e prossimo avversario del PSV in Europa. Se i bavaresi dovessero imporsi nello scontro diretto, compromettendo la classifica degli olandesi (attualmente al 22° posto), la dirigenza dei “Boeren” potrebbe ammorbidire la propria posizione e accontentare la volontà del calciatore di rientrare in Italia. Fino a quel momento, Perisic garantirà massimo impegno, ma in caso di eliminazione virtuale dalla corsa europea, il pressing per la cessione diventerebbe insistente.

Sponda milanese, l’apertura al ritorno è totale. Lo staff tecnico guidato da Cristian Chivu si trova a gestire un’emergenza sulla fascia destra: con l’olandese Denzel Dumfries ai box fino a marzo e il brasiliano Luis Henrique che fatica ad adattarsi tatticamente, serve un profilo “cotto e mangiato”. La dirigenza del Biscione ha scartato opzioni più conservative come Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, cercando invece un giocatore capace di alzare il baricentro e creare superiorità numerica, caratteristiche simili al sogno sfumato Joao Cancelo.

Perisic, nonostante l’età e il grave infortunio al crociato superato due stagioni fa, si sente integro e pronto per una maglia da titolare. Il suo ritorno sanerebbe la frattura dell’addio a parametro zero del 2022, avvenuto sotto la gestione Suning per questioni di bilancio. Ora, con un indennizzo da concordare e il favore del giocatore, l’Inter spera di regalarsi un rinforzo di lusso proprio sul gong del mercato invernale.