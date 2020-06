Perotti: «Roma-Siviglia sarà una finale anticipata ma senza pubblico…»

Diego Perotti ha parlato alla radio del Siviglia in vista del match di Europa League: «Cercheremo di fare il nostro meglio»

FINALE ANTICIPATA – «Potrebbe essere tranquillamente la finale del torneo. Sarà difficile per noi, anche se in questi due mesi siamo stati in grado di studiarli meglio per trovare i loro punti deboli. Sarà una partita equilibrata, con due squadre allo stesso livello».

RITORNO A SIVIGLIA – «Sarà diverso, spero di tornare in città e vedere la gente. Lì sono diventa adulto e ho un bel ricordo. E’ piuttosto strano vederlo vuoto e per noi può rappresentare un piccolo vantaggio perché so quanto i tifosi del Siviglia spingano la squadra».

SENZA TIFOSI – «Anche se siamo entusiasti di giocare ed entrambi vogliamo vincere, sembrerà sempre un’amichevole o una sessione di allenamento o qualsiasi altra cosa, perché non è normale vedere un campo vuoto in una partita del genere, anche se dobbiamo dare il massimo e fare del nostro meglio. Sappiamo che il calcio è molto importante per le persone e forse può dar loro gioia in un momento come questo»