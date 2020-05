Perrotta: «Totti lontano dalla Roma? E’ strano sentirgli dire certe cose»

Simone Perrotta, ex centrocampista della Roma, commenta il rapporto attuale tra Francesco Totti e la società giallorossa

Nel corso della sua chiaccherata con gli studi di Sky Sport 24, Simone Perrotta ha commentato la recente frattura tra il suo ex compagno Francesco Totti e la Roma.

TOTTI VIA DALLA ROMA – «Che effetto fa vederlo lontano dalla Roma? Certo che è strano non vedere Francesco a Trigoria e sentirgli dire certe cose, ad esempio che non entra in quella che è stata casa sua, suona male. E’ identificato all’estero come la città di Roma, perché è vero. Se dico “Roma”, all’estero mi rispondono “Totti” prima che il Papa. Vederlo lontano da quei colori stride un po’, ma ci auguriamo che possa tornare quell’amore».

IL PIU’ FORTE DELLA ROMA DI OGGI – «Credo che Zaniolo a detta di mio figlio sia in questo momento il giocatore che più rappresenta la Roma».

PARTITA DA RIGIOCARE – «Roma-Sampdoria. Non ho avuto modo di rimarginare quella ferita vincendo qualcosa di importante. E’ l’unico rammarico di una carriera di cui vado molto fiero».