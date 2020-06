Pescara, Legrottaglie: «Prima ci salviamo, poi pensiamo ad altro»

Nicola Legrottaglie, allenatore del Pescara, ha parlato in vista della partita contro il Pisa

OBIETTIVO SALVEZZA – «Contro la Juve Stabia sono arrivati tre punti che ci hanno fatto respirare tantissimo, ma non significa che abbiamo raggiunto l’obiettivo. Venerdì abbiamo un’altra grande opportunità che andrà preparata al meglio. In questo campionato può succedere di tutto, sono dieci finali che possono aprirti un mondo come vanificare quanto fatto in stagione. Contro il Pisa bisogna essere concentrati e prepararla bene come abbia fatto a Castellammare. I playoff? Se venerdì ottenessimo un risultato positivo potremmo concentrarci anche sul vincere la prossima partita, che sarebbe la terza di fila. Ogni partita fa testo a se e la prima cosa che sto pensando è raggiungere quota 45 punti per salvarci, poi pensiamo ad altro».