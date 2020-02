Pessina: «Con il Verona stiamo vivendo un’avventura fantastica»

Matteo Pessina ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della stagione sorprendente vissuta dall’Hellas

Matteo Pessina ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della stagione vissuta dall’Hellas Verona.

SESTO POSTO – «Un’avventura fantastica. Siamo la sorpresa del campionato. Vogliamo stupire ancora».

JURIC – «Il mister ci ha insegnato tanto, all’inizio è stato difficile mettere insieme molti giocatori che non si conoscono in uno stile di gioco così che tanti non avevano sperimentato. Ma questo è un gruppo formato da ragazzi intelligenti».

UDINESE – «Complicatissima, sono forti fisicamente e giocano bene».