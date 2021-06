Pessina: «Sensi? Mi spiace molto per lui ma mi sono fatto trovare pronto»

Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’Europeo: queste le parole del centrocampista dell’Atalanta

SENSI – «Il primo pensiero ovviamente è andato a Sensi, perché so che poter disputare un Europeo è qualcosa di grandioso; inoltre lo conosco molto bene, per cui mi è dispiaciuto davvero tanto per lui. Io però mi sono fatto trovare pronto e il mister ha fatto questa scelta».

EUROPEO – «Sono onorato di poter far parte di questo grande gruppo. Penso che arrivino proprio al momento giusto perché forse finalmente si vede la luce in fondo al tunnel: ne stiamo uscendo e poter tornare a fare una competizione così importante davanti ai tifosi allo stadio è una cosa bellissima. È anche una cosa che unirà i tifosi dei vari club: tiferanno tutti per noi e questo ci riempie di orgoglio e di motivazione».