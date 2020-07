Pessina: «Sono cresciuto con Juric. Gol all’Atalanta? Un po’ mi dispiace»

Matteo Pessina, centrocampista del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Atalanta

GOL ALL’ATALANTA – «Un po’ mi dispiace perché devo tanto a loro ma in questo momento sono un giocatore del Verona».

TANTI GOL IN STAGIONE – «Se me li aspettavo? No, sono contento per questi gol e che siano serviti per portare a casa punti importanti in chiave salvezza».

MATCH – «La partita è stata molto tattica, sono due grandi allenatori dai quali si può solo imparare».

JURIC – «Sono cresciuto tanto con lui, mi ha impostato in un ruolo diverso aprendomi la mente».