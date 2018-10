In queste ore sta girando su tutti i social la notizia che Cristiano Ronaldo aprirebbe in Calabria un hotel della sua catena insieme a Cracco.

Di questi tempi, il controllo su ciò che viene pubblicato sui social è un argomento sempre più rilevante. Le bufale sono all’ordine del giorno, e non è sempre facile distinguere la verità da una bugia ben congegnata. Questo è quanto accaduto a Cristiano Ronaldo e Carlo Cracco. Il super campione e il rinomato cuoco sono infatti stati vittima di una bufala che riguardava l’apertura di hotel di lusso dei due vip in società. La catena Pestana CR7 avrebbe aperto il primo luxury hotel a Tropea in Calabria nel marzo 2019, con Cracco a fare da chef nel ristorante. Visto l’amore del campione portoghese per il cibo e la vita sempre più intrecciata con il business del cuoco italiano, non era difficile immaginare una società tra i due. Ma potete starne certi, nessun super hotel di Ronaldo aprirà nel breve periodo in Italia.