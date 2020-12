Petrachi avvelenato: «Pinto? Non ha neanche il tesserino. La Juve è innamorata di Zaniolo»

Gianluca Petrachi ha parlato ieri sera ai microfoni di Sportitalia: queste le parole dell’ex direttore sportivo della Roma

TIAGO PINTO – «Se lo conosco? Domanda di riserva. Il direttore sportivo al Benfica era Rui Costa, io parlavo con lui. Se mi parlate di un direttore sportivo che non ha neanche il tesserino io non posso dire che lo conosco. Sarà anche il più bravo direttore sportivo del mondo ma nel Benfica era Rui Costa ad occuparsi dell’area tecnica. Poi magari la Roma gli farà fare più ruoli, dicono sia un ragazzo polivalente, ma come ds non lo riconosco».

ZANIOLO – «La Juventus è sempre stata innamorata di Zaniolo, è un talento puro. Il ragazzo, con la mia gestione, si è sempre comportato bene ed è cresciuto, è maturato tantissimo. Ha una sensibilità spiccata, è un ragazzo molto più grande dell’età che ha e ha superato anche delle difficoltà personali importanti».

SCONFITTA A TAVOLINO – «C’è un concorso di colpe. La lista la compila una persona con altre 3-4 a controllare. Longo, visto che era già in uscita, è stato superficiale però le colpe non sono solo le sue. Il team manager fa le liste.».

MIGLIOR ACQUISTO – «Ibanez e Villar sono due giovani di grandissime prospettive. La Roma ci può puntare per i prossimi dieci anni».