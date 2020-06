Petrachi, guerra aperta con la Roma: la volontà del ds

Ieri Gianluca Petrachi ha svolto un colloquio con Fienga per capire quale potrebbe essere il suo futuro alla Roma. Le ultime

Guerra aperta in casa Roma. Ieri il ds Petrachi ha svolto un colloquio con Fienga per capire se proseguire insieme dopo le tensioni degli ultimi giorni. L’incontro è durato un’ora e mezza e i toni sono stati piuttosto accesi.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il ds è isolato e ha pochi appoggi nel club, ma non vuole dimettersi. In caso, avrebbe chiesto una cospicua buonuscita. In caso di addio, al suo posto verrà chiamato Morgan De Sanctis.