Petrachi Roma, voci sull’addio: Pallotta ha preso una decisione, i dettagli

Gianluca Petrachi via da Roma? Il direttore sportivo giallorosso dovrebbe restare per almeno un altro anno

Gianluca Petrachi in bilico? L’attuale direttore sportivo della Roma, secondo alcuni, sarebbe finito nel girone dei bocciati a causa di rapporti non eccellenti con alcuni calciatori e le remore di parte della società per alcune sue uscite pubbliche.

Secondo il Corriere della Sera invece, il futuro di Petrachi sarà ancora a Roma. Se non ci saranno sorprese, Petrachi dovrebbe ripartire da Roma. Si è parlato anche di un possibile ritorno di Massara ma l’attuale ds della Roma, forte di un contratto fino al 2022, potrebbe avere un’altra chance per convincere gli scettici e chi non crede in lui.