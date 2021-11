L’ex capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato del suo passato in viola ricordando l’anno di Pioli e la tragica scomparsa di Astori

German Pezzella ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha voluto dire la sua su Stefano Pioli. Tecnico che ha avuto a Firenze in quella tragica stagione della scomparsa di Davide Astori e gruppo con il quale resterà sempre legato:

PIOLI – «Il suo segreto è nella qualità del rapporto umano che instaura con tutte le persone che gli sono vicine, giocatori, staff, chi lavora nel club. Lo fa con massima sincerità ed è così che si crea un legame forte, con grande rispetto reciproco. Trasmette tanto e dà tanta responsabilità. Racconto il mio primo giorno a Firenze: mi prende con i suoi collaboratori e mi porta in sala video, mi fa vedere cosa avrebbe voluto da me e dai suoi difensori. Quello stesso giorno mi dette un foglio con le parole in spagnolo tradotte in italiano che mi sarebbero servite in campo: un piccolo gesto ma che fu un grande aiuto. Oggi ci sentiamo ancora spesso».

CASO ASTORI – «E’ stato Decisivo. Insieme abbiamo vissuto il momento più duro della storia della Fiorentina. Lui portò avanti un gruppo di ragazzi giovani, troppo giovani per vivere quel momento. Un gruppo ferito che ha guidato con il suo carisma, il suo modo di essere, che è così naturale. Ci ha insegnato tanto, specie nel momento più triste: qualcosa che legherà quel gruppo per sempre. Non era difficile solo in partita, ma ogni giorno: al campo non sapevi cosa dire e fare. Con lui tutti abbiamo tirato fuori il massimo, provando a portare avanti il ricordo di Davide come lui, che a quel gruppo voleva tanto bene, avrebbe voluto.»

FIORENTINA-MILAN – «Auguro il meglio sia a lui che alla Fiorentina, dove c’è un pezzo del mio cuore».