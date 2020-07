Phil Neville duro: «Mandare via Lukaku e Sanchez la cosa più grande fatta da Solskjaer»

Phil Neville, ex difensore del Manchester United, ha parlato del lavoro condotto da Solskjaer ai Red Devils

«Sono stato abbastanza fortunato, mi sono seduto accanto a Solskjaer nello spogliatoio e in panchina per tanti anni, quindi sapevo che era uno che conosceva sistemi e tattiche e parlava molto dei giocatori. Penso che la cosa più grande per me sia stata quando si è sbarazzato di Lukaku e Sanchez. Pensavo che avesse la spietatezza di gestire un club come lo United, Prima di lui sono arrivati tre manager di grande esperienza, quella che lui non aveva. Ma ha fatto cose incredibili».