Piacenza, colpo in attacco: arriva il giovane Lorenzo Babbi. Manca soltanto l’ufficialità da parte della società biancorossa

Il Piacenza si muove sul mercato in vista della prossima stagione. La società biancorossa – come riportato da TuttoC.com – è vicina alla firma del giovane Lorenzo Babbi, attaccante che arriva dalla SPAL Primavera.

Rinforzo under per la compagine piacentina: Babbi, classe 2000, è il centravanti della squadra ferrarese, dove ha segnato 8 gol in 16 presenze. Manca soltanto l’ufficialità dell’operazione, ma il Piacenza ha iniziato a pensare anche al futuro.