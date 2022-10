Pimenta: «Fallimento Pogba a Manchester? Il club dovrebbe assumersi le proprie responsabilità»

Rafaela Pimenta, agente del giocatore, ha lanciato frecciatine all’ex club di Paul Pogba, il Manchester United

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha parlato al Telegraph dell’avventura del centrocampista della Juventus con il Manchester United. Di seguito le sue dichiarazioni.

FALLIMENTO A MANCHESTER – «A mio avviso no, anzi: quando ha giocato ha sempre fatto bene, trascinando la squadra. Il problema è che il club inglese dovrebbe assumersi le proprie responsabilità per un progetto in fase di ricostruzione da anni e, fin qui, mai decollato. Quando Paul è tornato allo United nel 2016 è stata una scelta di cuore, è stato come tornare a casa. In quel momento era la scelta giusta da fare. Era felice, ma i piani non so».