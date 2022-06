Pinamonti: «Eternamente grato all’Empoli. Era la scelta giusta per me». Le dichiarazioni dell’attaccante di proprietà Inter

Andrea Pinamonti, attaccante che rientrerà all‘Inter dopo il prestito all’Empoli, ha raccontato la sua stagione a Cronache di Spogliatoio.

Le sue parole: «Dovrò ringraziarli eternamente per aver insistito nel volermi con loro. Il direttore Accardi, a fine chiacchierata, mi disse: ‘Adesso devi decidere tu, ma fammelo sapere entro oggi. La deadline è a mezzanotte’. Gli ho scritto che avrei accettato 10 minuti prima della scadenza, alle 23:50, e non avrei potuto fare scelta migliore. Non che non fossi convinto, dopo le ultime stagioni dovevo scegliere bene. Non potevo sbagliare. E non potevo scegliere in modo migliore. Ho vissuto un annata da protagonista, punto di riferimento all’interno di un progetto. Lavorano bene, vogliono bene ai ragazzi, alle giovanili e alla femminile. Ti confronti con persone alla mano, vivi con serenità giorno dopo giorno. Ero rimasto all’Inter consapevole di non giocare, ma è stata una stagione produttiva perché ho imparato tanto. Solo all’inizio avevo paura di aver preso una decisione errata. Mi serviva venire a Empoli: è un posto che consiglierei a tutti. In nerazzurro ho fatto a sportellate con difensori fortissimi in allenamento e rubato con gli occhi a Lukaku, Lautaro e Sánchez».