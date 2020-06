Pinamonti fissa l’obiettivo: «Voglio farmi trovare pronto per l’Europeo 2021»

Andrea Pinamonti ha parlato sulle colonne del Secolo XIX: queste le parole dell’attaccante del Genoa sull’Europeo

EUROPEO 2021 – «Le parole di Mancini mi avevano reso molto orgoglioso, non lo nascondo. Io darò sempre il massimo per raggiungere i miei obiettivi e di conseguenza lavorando in silenzio e con umiltà cercherò di farmi trovare pronto per l’Europeo del 2021».