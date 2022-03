Pinamonti Lazio, biancocelesti in pole per l’attaccante. Ultime

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile approdo di Andrea Pinamonti alla Lazio: le parole

La Lazio è in pole position per Andrea Pinamonti. A riferirlo è Fabrizio Romano all’interno del suo “Here We Go Podcast“. Ecco le parole dell’esperto di calciomercato.

PAROLE – «La Lazio prenderà un attaccante in estate. Sarri voleva Pinamonti già a gennaio, poi il patto Inter-Empoli non si poteva tradire ma la Lazio è molto convinta sull’attaccante trentino. Chiaramente bisogna vedere chi vuole investire, non credo che l’Inter presti ancora Pinamonti che ha fatto una grande stagione. Lato giocatore si vuole avere una decisione definitiva sul futuro, occhio alla Lazio a cui piace molto».