Pio Esposito Inter, respinto l’assalto dalla Premier League: per il club è incedibile! Pronto il rinnovo con ingaggio da big: il piano per blindarlo

È inevitabilmente Francesco Pio Esposito l’uomo copertina del momento in casa nerazzurra. La rete decisiva siglata mercoledì sera contro il Lecce non ha portato solo tre punti in classifica, ma ha scavato un solco psicologico fondamentale nella corsa al titolo, permettendo all’Inter di volare a +6 sul Napoli campione d’Italia. Una prodezza che ha acceso definitivamente i riflettori internazionali sulla crescita esponenziale del centravanti classe 2005, ormai non più semplice promessa ma solida realtà della Serie A.

Come riportato da Tuttosport, le prestazioni del giovane attaccante non sono passate inosservate oltre i confini nazionali. I radar della Premier League sono attivi da tempo: diversi club d’Oltremanica hanno inviato scout a San Siro per visionare da vicino il talento italiano in vista della prossima sessione estiva. Tuttavia, la posizione della società di Viale della Liberazione è granitica: il giocatore è considerato assolutamente incedibile. Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno alzato un muro invalicabile, replicando la strategia già adottata la scorsa estate quando decisero di trattenere il ragazzo a Milano contro ogni pronostico.

Per blindare il proprio gioiello e spegnere sul nascere ogni tentazione estera, la dirigenza della Beneamata ha già pianificato le mosse future. In primavera entreranno nel vivo i dialoghi con l’agente Mario Giuffredi per definire un prolungamento contrattuale fino al 2031. L’accordo non sarà solo temporale ma anche economico, riconoscendo a Esposito lo status di pilastro del progetto presente e futuro. Attualmente il giocatore percepisce 1,1 milioni di euro più premi; la nuova intesa prevede un balzo significativo verso i 2,5 milioni a stagione più bonus. Non è escluso che, continuando a segnare gol pesanti per lo scudetto, la cifra possa lievitare ulteriormente toccando quota 3 milioni netti. L’Inter ha scelto il suo numero 9 per il prossimo decennio e non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare.