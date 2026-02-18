Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Scout avvistati a San Siro contro la Juve

L’esplosione definitiva di Francesco Pio Esposito è ormai una realtà sotto gli occhi di tutti. Il possente centravanti classe 2005, prodotto del vivaio che si sta ritagliando un ruolo da protagonista, si sta prendendo l’Inter a suon di prestazioni maiuscole. L’ultimo sigillo, il gol pesantissimo siglato sabato sera nel Derby d’Italia contro la Juventus, ha convinto definitivamente la dirigenza di Viale della Liberazione a blindare il proprio gioiello.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Blindare il futuro: rinnovo fino al 2031 e stipendio triplicato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno già predisposto il piano per il futuro: sul tavolo c’è pronto un prolungamento contrattuale fino al 2031. L’accordo prevede un riconoscimento tangibile della sua crescita, con un ingaggio che lieviterà dagli attuali 1,1 milioni a circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Questa mossa appare necessaria non solo per premiare il ragazzo, ma soprattutto per erigere un muro contro le sirene sempre più insistenti della Premier League.

Sirene inglesi: scout al Meazza e il piano per il dopo Gabriel Jesus

La prestazione del giovane attaccante contro i Bianconeri non è passata inosservata oltremanica: in tribuna a San Siro, infatti, era presente un emissario dell’Arsenal. Il test contro una delle difese più solide del campionato è stato superato a pieni voti, intensificando l’interesse dei Gunners. Il direttore sportivo del club londinese, Andrea Berta, conosce e segue da anni l’evoluzione di Esposito, considerandolo il profilo ideale per il futuro. La strategia degli inglesi per la prossima estate sembra già delineata: serve un rimpiazzo di livello per Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, il cui contratto scade nel 2027, è lontano dal rinnovo e sembra destinato all’addio. L’obiettivo dei londinesi è affiancare al bomber svedese Viktor Gyökeres un profilo giovane e di grande prospettiva internazionale. Esposito corrisponde perfettamente all’identikit, ma i vicecampioni d’Italia non hanno intenzione di cedere: il futuro del numero 9 è a Milano, sponda nerazzurra.