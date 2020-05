Pioli, da Lecce a Lecce: scatta il suo girone di rimonta per portare il Milan in Europa

Stefano Pioli ricomincerà da Lecce, prima squadra affrontata da allenatore del Milan con un obiettivo: riportare il club in Europa

Dal Lecce a Lecce, il personalissimo girone di ritorno di Stefano Pioli comincerà a giugno, quando il campionato riprenderà proprio contro la prima avversaria affrontata da allenatore del Milan. Il fantasma di Rangnick continua ad aggirarsi sopra la sua panchina, come e più che in passato, e adesso serviranno nervi saldi e una calma da santone per tenere la barra dritta fino alla fine.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Pioli vuole riportare il Milan in Europa per dare un senso alla stagione e far ricredere qualcuno prima della firma sui contratti.