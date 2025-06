Pioli inizia a disegnare la sua Fiorentina in attesa del ritorno in viola: De Gea una sicurezza, Fagioli il leader

Prende forma la Fiorentina di Stefano Pioli, sempre più vicino al ritorno in Viola: ecco le certezze tattiche del tecnico

La Fiorentina è pronta ad aprire un nuovo ciclo con Stefano Pioli, ma per il ritorno ufficiale del tecnico al Viola Park bisognerà attendere il 3 luglio: fino ad allora, Pioli è ancora vincolato fiscalmente al ricco contratto firmato con l’Al Nassr, che lo lega a 12 milioni l’anno. L’allenatore emiliano, però, ha già dato il suo sì a un progetto che ritiene ambizioso: i viola ripartono da un sesto posto in Serie A e dalla possibilità di tornare in Conference League, stavolta per vincerla. Il contratto di Pioli sarà triennale e la costruzione della nuova squadra è già in corso, con il direttore sportivo Daniele Pradè e il responsabile dell’area tecnica Roberto Goretti al lavoro per garantire al nuovo allenatore almeno tre o quattro volti nuovi, puntando anche su qualche rientro dai prestiti.

La base della nuova Fiorentina, come riportato da la Gazzetta dello Sport, è solida: De Gea resterà tra i pali, in difesa ci sarà continuità con Ranieri, Pablo Marí, Pongracic e i giovani Comuzzo e Moreno (almeno uno sarà ceduto). A sinistra Gosens, Parisi e il giovane Fortini assicurano copertura, mentre a destra Dodô potrebbe partire. A centrocampo Mandragora e Fagioli sono le certezze, ma saranno necessari due innesti se non verrà riscattato Cataldi. Frendrup (Genoa) e Raskin (Rangers) sono nomi caldi. In attacco, Gudmundsson piace a Pioli ma costa troppo (17 milioni) e su di lui pesa un procedimento legale in corso. Più facile la partenza di Beltrán e Sottil, mentre su Ikoné si valuterà il rendimento dopo il prestito a Como. In attesa di ufficialità, la nuova Fiorentina prende forma tra ambizioni europee, analisi dei rientri e strategie di mercato prudenti.