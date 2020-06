Pioli: «Ibra? A volte recupera prima del previsto. Su Kjaer…» – VIDEO

Stefano Pioli parla degli infortunati del Milan dopo la sfida con il Lecce: le sue parole su Ibrahimovic e Kjaer

Una vittoria importante per il Milan contro il Lecce. Dopo il match, Stefano Pioli ha parlato degli infortunati in conferenza stampa. Le sue parole su Ibrahimovic, Kjaer e non solo.

«So che sta meglio ma si sta allenando a parte. Zlatan è forte e imprevedibile, a volte anche se non è un ragazzino recupera più veloce del previsto. Spero di recuperare Duarte e spero che per Kjaer sia una cosa che non lo tenga fuori a lungo».