Pioli: “Il merito è della squadra. Ci giochiamo la stagione in 7 gare” – VIDEO

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto al termine del match vinto in rimonta contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il merito è della squadra e del lavoro fatto durante la pausa, abbiamo lavorato on disponibilità e volontà. Avevamo ancora tanto da dare, dovevamo rimediare a qualche errore, avevamo la qualità per dimostrare di essere una buona squadra. È una vittoria importante contro la prima in classifica, nelle prossime sette gare ci giochiamo tutta la stagione».