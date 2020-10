Pioli: «Il Milan farà di tutto per tenere Donnarumma, Calhanoglu e Ibra»

I rinnovi di contratto di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic non preoccupano il tecnico del Milan Stefano Pioli

Parlando a Radio1, Stefano Pioli ha roccato anche il tema dei rinnovi di contratto che aspettano il Milan nei prossimi mesi.

FIDUCIA – «Credo che la società e Maldini e Gazidis sanno dell’importanza dei giocatori in scadenza in questo momento, so che stanno lavorando per cercare di sistemare la situazione. Sono nell’agenda della società, sono giocatori importantissimi, Donnarumma, Calhanoglu, Ibrahimovic, faranno di tutto per cercare di andare avanti insieme».