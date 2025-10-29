Pioli: «Inter troppo forte per noi. Io a rischio? La Fiorentina punta si di me e io credo in questa squadra» - Calcio News 24

Pioli, allenatore della Fiorentina, si esprime così dopo la sconfitta contro l’Inter.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, Stefano Pioli ha espresso tutto il suo disappunto per il risultato. «Non siamo riusciti a fare di più. Nel secondo tempo l’Inter ha alzato il ritmo e non siamo riusciti a reggere», ha spiegato il tecnico della Fiorentina. «Abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Sicuramente potevamo fare qualcosa in più sul primo gol subito, poi è stato ancora più difficile».

Il mister ha poi voluto chiarire che il suo pensiero è rivolto al presente e alla classifica, più che al futuro personale. «Io non sto pensando al mio futuro, ma a migliorare questa classifica che ci vede in grande difficoltà», ha aggiunto Pioli. «Le prossime due gare saranno importantissime, vogliamo vincere la prima partita perché non ci siamo ancora riusciti».

Sulla tattica messa in campo, Pioli ha spiegato le scelte fatte e le difficoltà incontrate: «Volevamo attaccare sugli esterni perché sapevamo che potevamo sorprenderli in profondità. Loro però hanno fatto una pressione troppo forte e noi abbiamo palleggiato poco e trovato poco la profondità». «Volevamo difendere compatti e ci siamo riusciti solo nel primo tempo. Nella ripresa non siamo più riusciti a ripartire e loro sono stati bravi a colpirci», ha proseguito il tecnico, analizzando la gara con attenzione.

Pioli ha poi voluto sottolineare la fiducia che ripone nei suoi giocatori, nonostante le difficoltà: «Mi fido dei miei calciatori. Oggi ho scelto un centrocampo più di peso e di sostanza». «Se non abbiamo vinto in campionato dopo nove gare, qualche problema ce l’abbiamo», ha aggiunto, riconoscendo le criticità della squadra.

Il tecnico viola ha concluso con un messaggio di responsabilità e di fiducia nel gruppo: «Stiamo cercando di risolvere i problemi. Abbiamo incontrato tutte le big e ora dobbiamo dimostrare di essere una squadra molto superiore a questa classifica».

In sintesi, Pioli ha evidenziato come la Fiorentina abbia avuto momenti positivi durante la partita, ma la forza dell’Inter e alcune disattenzioni abbiano pesato sul risultato finale. La chiave per le prossime sfide sarà migliorare la concretezza in attacco, mantenere la compattezza difensiva e sfruttare meglio le ripartenze sugli esterni.

La determinazione del tecnico e la fiducia nei propri calciatori rimangono intatte, con l’obiettivo di scalare la classifica e ottenere risultati concreti nelle prossime partite, dimostrando che il valore della squadra è superiore alla posizione attuale in Serie A.

