Pioli: «I tifosi ora ci farebbero volare. Mercato? La società sa cosa fare»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni.

«Abbiamo quattro o cinque situazioni di calcio d’avvio, volevamo approcciare bene la partita ma pensare di fare gol dopo 5 secondi non lo speravamo. Sono stati bravi tutti quelli che hanno toccato il pallone in quell’azione».

VOGLIA – «Non eravamo soddisfatti dei due pareggi, oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte e che pesava molto non dico in classifica ma da un punto di vista mentale. Ci da tanta soddisfazione».

ASSENZE – «Abbiamo le idee chiare, la società e l’area tecnica sa che se ci saranno le condizioni giuste per migliorare la squadra si agirà. E’ difficile sopperire a così tante assenze ma i ragazzi hanno fatto bene. Ora ci attende una gara complicata contro la Lazio in cui mancherà anche Kessié».

TIFOSI – «Il club ci ha messo nelle condizioni migliori per lavorare, ha un’area tecnica che ha lavorato migliorando la squadra, una tifoseria che pur senza averli allo stadio ci fanno sempre sentire il loro apporto. Forse all’inizio l’assenza del pubblico ci ha forse facilitato nella crescita ma come ha detto Zlatan oggi i nostri tifosi ci farebbero volare».

THEO – «Theo sta crescendo tantissimo anche in fase difensiva, sta diventando un giocatore completo, molto attento e disciplinato. E’ portato a voler capire certe situazioni, deve essere molto contento in quello che sta facendo. Ha i mezzi per mantenersi al Top».

CALHANOGLU – «La preparazione della partita era quella di giocare quasi senza centravanti per non dare punti di riferimento. Le squadre forti si devono saper adattare alle caratteristiche dei giocatori che scendono in campo. Si è creato qualcosa di veramente particolare e chi arriverà deve avere gli stessi comportamenti e attitudini che abbiamo assodate noi e non è facile a gennaio trovare qualcuno con queste capacità».