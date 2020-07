Pioli: «Nessun rimpianto, ora siamo da 3° posto» – VIDEO

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria del Milan contro la Sampdoria: queste le sue parole

«Ci tengo a sottolineare che non è solamente dopo l’interruzione del campionato che questa squadra sta dimostrando di avere delle buone qualità. E’ da gennaio che siamo di ottimo livello e abbiamo una classifica in quel periodo da secondo-terzo posto in classifica. Non dobbiamo avere rimpianti, dobbiamo essere bravi a finire bene, al di là del risultato che farà stasera la Roma. Poi dovremo essere bravi a consolidare tutto ciò che abbiamo fatto di buono dal 6 gennaio nella prossima stagione».