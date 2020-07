Pioli: “Paghiamo due disattenzioni, ma si poteva vincere” – VIDEO

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto al termine del 2-2 contro la SPAL. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

«L’approccio non è stato sbagliato, è chiaro che la partita si è fatta difficile. Abbiamo pagato a caro prezzo due disattenzione, noi fino al decimo minuto abbiamo comandato la partita. Peccato, due disattenzioni ci hanno fatto perdere un po’ di lucidità. C’era ancora il tempo per vincere, abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a fare il terzo gol».