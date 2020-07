Pioli: «Sento la fiducia di Gazidis e dell’area tecnica» – VIDEO

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo che la società gli ha rinnovato il contratto: queste le sue parole

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la società gli ha rinnovato il contratto. Queste le parole del tecnico rossonero post Sassuolo-Milan.

Se ho mai parlato con Gazidis? Ho sempre parlato con Gazidis, soprattutto lui ha avuto colloqui con me, prima di Milan-Genoa, lì mi aveva garantito, con la squadra, che le scelte non erano state fatte. Sarebbe stato valutato il lavoro delle ultime 12 partite. Ho parlato più con Maldini e Massara, ma lo stesso Gazidis è venuto più spesso rispetto al passato, mi ha sempre manifestato la stima per il mio lavoro. Poi lunedì sera c’è stata la chiamata decisiva»