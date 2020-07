Pioli: “Squadra stanca, ma sarà pronta per la Lazio. Su Rebic…” – VIDEO

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto al termine del match contro la SPAL. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

«Ci vuole più attenzione e determinazione, ci ha penalizzato per tutta la gara. Non sarà facile recuperare energie, ma dobbiamo riuscirci. Ci sono ancora tante partite delicate, ma stimolanti. Rebic ha avuto le sue occasioni, non possiamo pensare che sia sempre al 110%, oggi era un po’ meno brillante, la fatica si fa sentire. La squadra è stanca, ma avrà modo di recuperare energie».