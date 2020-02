Pioli sul caso Musacchio: «Se si fosse rifiutato di entrare, non sarebbe stato convocato»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina del caso Musacchio

Nella conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli ha parlato del caso Musacchio scoppiato nel match contro il Toro.

«Nessun caso, ha avuto un indurimento al polpaccio. In Coppa Italia doveva giocare, ma poi ha avvertito un fastidio a un muscolo del polpaccio e quindi ho fatto giocare Kjaer dal 1′. Se si fosse rifiutato di entrare, non sarebbe stato convocato per domani».