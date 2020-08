Pioli: «Ibra è un grande professionista. Non abbiamo bisogno di acquisti»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in un’intervista a Skrill dell’importanza di Ibrahimovic e di Donnarumma in squadra

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è stato intervistato dal partner commerciale rossonero Skrill. Ecco le sue parole:

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è un grande professionista. Insegna ai giocatori più giovani, è un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra ed è molto rispettoso dei ruoli. Il suo segreto è la sua voglia di vincere e di migliorare sempre».

DONNARUMMA – «Ha un talento straordinario e ha indossato con grande personalità la fascia da capitano di Romagnoli. È uno dei portieri più forti al mondo e ha ancora ampi margini di miglioramento».

MERCATO – «Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, abbiamo bisogno di pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste. Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni. Sono in contatto con l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis, con Paolo Maldini e Frederic Massara. Insieme faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra».