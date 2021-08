Piquè compra i diritti della Ligue 1 in Spagna: si fa sentire l’effetto Messi, trasferitosi quest’estate nel campionato francese

Kosmos, la holding presieduta da Gerard Piqué, ha unito le forze con Enjoy Television per acquisire i diritti televisivi di Ligue-1 e Ligue-2 in Spagna per le prossime tre stagioni. Il colosso vuole sfruttare l’effetto Messi nel calcio francese.

A riportarlo è il portale spagnolo 2Playbook, che spiega come i termini economici non sono stati resi pubblici. Il precedente contratto legato al campionato di calcio francese, in mano a Movistar+, non superava i 2,5 milioni di euro annui. La decisione è arrivata poche settimane dopo che il PSG ha ufficializzato l’arrivo di Messi all’ombra della Tour Eiffel.