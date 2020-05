Piqué: «Messi? Lo vedo soltanto al parcheggio» – VIDEO

Gerard Piqué e Lionel Messi “divisi” dalle misure di sicurezza per gli allenamenti dei club di Liga: le parole del centrale del Barcellona

Il Barcellona torna ad allenarsi in attesa che riparta la Liga. Gerard Piqué, nello spiegare lo svolgimento delle sedute, ha ammesso di non essere ancora riuscito a incontrare Messi nella Ciutat Esportiva Joan Gamper.

«Non ho avuto ancora modo di incrociare Messi, ci alleniamo in campi diversi. Restiamo in contatto tramite cellulare ma non l’ho visto in allenamento. Io sono in gruppo con Sergi Roberto e Busquets in un campo solo per noi tre. Vedo Messi soltanto al parcheggio, ma non siamo in contatto al momento».