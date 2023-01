Shakira e Piqué, fine di un amore in pubblico

Il Corriere della Sera dedica spazio in prima pagina alla fine di un amore che ha calamitato l’interesse di tutto il mondo, quello tra Piqué e Shakira. Scrive Candida Morvillo:

«Hai cambiato un Rolex per un Casio è da oggi la miglior frase che una moglie tradita possa dire al fedifrago. Peraltro, è democratica, alla portata di tutte, non solo di chi i Rolex dell’ex li fa sparire in una cassetta di sicurezza. Shakira che le canta a Gerard Piqué, reo di essersene andato con una ventiduenne dopo dodici anni d’amore e due figli, raccoglie ola in tutto il mondo. Le donne la osannano sui social e, in due giorni, il video di Bzrp Music Session #53 ha fatto novanta milioni di visualizzazioni su youtube. É come se l’ex calciatore che tradisce un’icona globale che si è fatta da sola e la sostituisce con una ragazza che ha 23 anni meno di lei avesse tradito e offeso tutte quelle donne di valore che ogni giorno cercano di tenere insieme carriera e famiglia».