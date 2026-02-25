Piqué pronto a stupire tutti per lanciare la nuova stagione della Kings League: ecco cosa è successo

Gerard Piqué sorprende tutti per il lancio della nuova stagione della Kings League: ecco cosa è accaduto

Gerard Piqué non ha perso il vizio di stupire e, soprattutto, di provocare. Per lanciare la nuova stagione della Kings League, che prenderà il via domenica 1° marzo a Barcellona, l’ex difensore blaugrana ha scelto un colpo di teatro in pieno stile “Laporta”: una gigantografia pubblicitaria nel cuore di Madrid con un messaggio tutt’altro che velato rivolto ad Álvaro Arbeloa.

“No somos tan CONOcidos”: il gioco di parole che scotta

Il cartellone, apparso tra le strade della capitale spagnola, recita testualmente: “No somos tan CONOcidos, pero lo seremos” (Non siamo così conosciuti, ma lo saremo). Il riferimento è evidente: quel “CONO” scritto in maiuscolo richiama il soprannome sprezzante — el cono — con cui i detrattori (Piqué in primis ai tempi delle loro sfide sul campo) etichettavano l’attuale allenatore del Real Madrid per la sua presunta staticità difensiva.



Non è solo una mossa di marketing, ma una dichiarazione d’intenti. Piqué ha voluto ribadire che la Kings League è tornata e lo ha fatto con lo spirito irriverente e votato allo spettacolo che l’ha resa un fenomeno globale.

Le novità della stagione 2026

Dopo il grande successo mediatico del Mondiale per Nazioni in Brasile, la competizione torna alle origini con il formato per club. Ecco i punti salienti di questa nuova edizione:

• Il ritorno dei 12 club: la lega ritrova la sua struttura classica, con i presidenti pronti a darsi battaglia sulla sedia della “Cupra Arena”.

• Lamine Yamal superstar: il giovane fenomeno del Barcellona è la nuova punta di diamante del progetto, vestendo i panni di presidente della Capital FC.

• Leggende al comando: confermata la presenza di pilastri storici come Iker Casillas (1K) e Marcelo (Skull FC), garantendo continuità alla rivalità tra ex stelle del calcio mondiale.

Un brand in cerca di consolidamento



La Kings League sta attraversando una fase cruciale. Dopo il boom iniziale e una successiva fluttuazione dei numeri, l’obiettivo di Piqué è consolidare il brand attraverso il “format club”, cercando di capitalizzare l’entusiasmo generato dall’ultimo torneo internazionale. La provocazione lanciata a Madrid serve proprio a questo: riaccendere la fiammarella del dibattito, coinvolgendo non solo i giovanissimi fan del web, ma anche il mondo del calcio tradizionale.

Il messaggio è chiaro: che piaccia o no, lo show di Piqué non ha intenzione di fermarsi.