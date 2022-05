Pirlo Cremonese, i lombardi ci pensano! Pazza idea per la panchina

Pirlo torna in panchina? Pazza idea per l’ex Juve: il tecnico può finire sulla panchina della neopromossa Cremonese

Pirlo potrebbe tornare in panchina dalla prossima stagione. E potrebbe farlo per guidare una squadra fresca di promozione in Serie A.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, l’ex giocatore e allenatore della Juve sarebbe vicino all’approdo alla Cremonese. Pirlo sarebbe già a Cremona per definire l’accordo con la proprietà. L’allenatore vincitore di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana è in vantaggio su Alvini.

