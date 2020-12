Pirlo e lo spirito Juventus: «Abbiamo lanciato un segnale» – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dell’atteggiamento mostrato dai bianconeri contro il Parma – VIDEO

«È stata una buona Juve, ma non so se la migliore: avevamo fatto altre buone prestazioni. Abbiamo fatto un’ottima prestazione secondo me anche mercoledì contro una grande squadra come l’Atalanta, è stato un peccato perdere due punti per occasioni sbagliate. Questa arrabbiatura forse ci ha portato a fare una grandissima gara stasera e lanciare un segnale a noi stessi».