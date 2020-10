Andrea Pirlo tesse le lodi di Cristiano Ronaldo: ecco le parole del tecnico bianconero sul campione portoghese

Andrea Pirlo racconta Cristiano Ronaldo e dell’impatto che ha sulla Juventus, anche in allenamento. Ecco le sue parole a Uefa.com.

CRISTIANO RONALDO – «E’ un simbolo del calcio mondiale. Vederlo allenare e giocare fa enormemente piacere a me e alla squadra. A 35 anni lavora come un ragazzino, è un esempio per tutti».