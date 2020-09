Pirlo pensa alla Juve super offensiva: il piano del tecnico

Pirlo sdogana la Juve super offensiva: li mette tutti in campo? Il piano del tecnico bianconero per far convivere le sue stelle

Pirlo studia nei laboratori della Continassa una Juventus super offensiva che preveda il contemporaneo impiego di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata (magari anche con Kulusevski largo a destra? Forse).

Come fa notare Gazzetta tutto questo sarebbe garantito dal 3-2-5 con cui la Juventus si schiera in fase di possesso. Viceversa è più complesso pensare al dispiegamento del 4-4-2 difensivo visto con la Sampdoria. Lavori in corso ma Pirlo, come annunciato, cercherà di mettere in campo più giocatori di qualità possibili.