Pirlo presenta Juve-Atalanta: «Sono una top squadra, sarà dura»

Pirlo presenta Juve Atalanta: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro gli orobici

Big match di Serie A tra Juventus e Atalanta domani (mercoledì) alle 18.30 all’Allianz Stadium. I bianconeri di Pirlo cercano la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions contro un’avversaria di livello europeo. Proprio il tecnico bianconero presenta la sfida contro gli orobici ai microfoni di Juventus TV.

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU JUVENEWS24

PARTITA – «Sarà una gara difficile con una squadra molto forte. Una realtà da diversi anni, lo vediamo sia in campo italiano sia in campo europeo. Sarà una gara tosta per il loro atteggiamento, dovremo affrontarla come una top squadra».

ATALANTA – «Non sono stupito perché è da anni che fa vedere grandi cose. Questo grazie al lavoro di squadra, allenatore e società. Sono una nuova e grande realtà che bisogna seguire per cui avere rispetto».