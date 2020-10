Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Juve contro il Verona: queste le sue parole

PREOCCUPATO PER I PARI – «No perché siamo in fase di costruzione. Dispiace lasciare punti per strada ma siamo sulla strada giusta. Stiamo costruendo un progetto a lungo termine ma vedo solo cose positive».