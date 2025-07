Pisa, 7 gol nella prima uscita dei toscani con Gilardino in panchina

Prima uscita stagionale per il Pisa di Alberto Gilardino: vittoria agevola con 7 gol contro una rappresentativa della Valle d’Aosta

Prima uscita stagionale positiva per il Pisa di Alberto Gilardino, che inaugura il ritiro estivo in Valle d’Aosta con una convincente vittoria per 7-0 contro una rappresentativa locale. Un test utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe dopo la prima settimana di lavoro, con buone indicazioni e sette marcatori diversi a referto.

La squadra nerazzurra ha mostrato sin da subito un atteggiamento propositivo, sbloccando il punteggio dopo appena quattro minuti con Touré. A metà primo tempo è arrivato il raddoppio su rigore firmato da Matteo Tramoni, seguito a stretto giro da altri due gol: Piccinini al 39’ e Buffon al 43’. Nella ripresa, spazio a un undici completamente rinnovato e ritmo più basso, ma il Pisa ha continuato a premere e ha trovato altre tre reti nei primi minuti: Mlakar al 46’, Jevsenak al 48’ e Bonfanti al 57’.

Da lunedì il gruppo tornerà al lavoro presso il Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc, dove continuerà a prepararsi in vista dei prossimi impegni amichevoli: mercoledì 23 luglio contro il Bra (ore 18.00) e domenica 27 luglio contro la Pro Vercelli (ore 17.30).

Il test ha permesso a Gilardino di ruotare tutta la rosa a disposizione, inclusi i nuovi innesti e alcuni giovani della Primavera, in un contesto ideale per sperimentare soluzioni e testare la condizione atletica. In evidenza soprattutto i centrocampisti, con buona qualità di palleggio e inserimenti efficaci, e un attacco già mobile e affiatato nonostante i carichi di lavoro.

Il tabellino della gara odierna

MARCATORI: 4′ Touré, 35′ Tramoni M. (rig.), 39′ Piccinini, 43′ Buffon, 46′ Mlakar, 48′ Jevsenak, 57′ Bonfanti.

PISA: Semper (46′ Nicolas), Calabresi (46′ Sapola), Giani (6′ Durmush, 46′ Angori), Piccinini (46′ Hojholt), Caracciolo (46′ Canestrelli), Mbambi (46′ Lusuardi), Touré (46′ Mlakar), Marin (46′ Jevsenak, 70′ Frosali), Buffon (46′ Bonfanti, 70′ Arena), Tramoni M. (46′ Tramoni L.), Moreo (46′ Maucci). Allenatore: Gilardino.

RAPPR. VALLE D’AOSTA: Pomat (46′ Celesia), Marchesano, Balbis (29′ Bosdnin), Gentili (46′ Pession), Joly, Panizzi (22′ Jotaz), Monteleone, Nastasi, Dayne (29′ Lubot), Carpentieri, Guedoz (22′ Raco). Allenatore: Dosso.