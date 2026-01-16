Pisa Atalanta, esordio da sogno per il neo acquisto Durosinmi: gol nel finale contro la Dea decisivo!

Pisa Atalanta, debutto da favola per Durosinmi: il nuovo bomber segna nel finale e firma il gol decisivo contro la Dea

Il Pisa ritrova il gol davanti al proprio pubblico e lo fa grazie a Rafiu Durosinmi, il colpo più costoso della storia del club. Alla Cetilar Arena, dove i nerazzurri non segnavano dal 7 novembre nella sfida vinta contro la Cremonese, è stato proprio il nuovo attaccante nigeriano a firmare il secondo gol stagionale in casa, rendendo memorabile il suo esordio.

Entrato al 65’ al posto di Meister, il classe 2003 ha impiegato pochi minuti per lasciare il segno: perfetto l’inserimento sul cross di Leris dalla sinistra e altrettanto precisa la sua incornata che ha battuto Carnesecchi, ristabilendo la parità dopo il vantaggio firmato da Krstovic. Un debutto subito decisivo per Durosinmi, arrivato dal Viktoria Plzen per 9 milioni di euro più bonus, cifra che lo rende l’acquisto più oneroso nella storia del Pisa.

Il suo arrivo in Italia era avvenuto alla vigilia della gara persa contro il Como il 6 gennaio, ma problemi legati al transfer internazionale ne avevano ritardato l’esordio. Dopo appena due allenamenti con il gruppo, Gilardino ha scelto comunque di lanciarlo nella ripresa, una decisione ripagata immediatamente dal gol che ha acceso la Cetilar Arena.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

