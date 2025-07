Pisa, Gilardino cerca un trequartista: monitorati i giovani Servais e Lorran, le ultime

Pisa, per il calciomercato si cerca un trequartista come da richiesta da Gilardino e si seguono due giovani di prospettiva: Servais e Lorran

Il Pisa continua a scandagliare il mercato alla ricerca di giovani talenti da far crescere sotto la guida di Alberto Gilardino. L’ultimo nome sul taccuino è quello di Mathis Servais, 20 anni, trequartista belga attualmente in forza al Beveren, in seconda divisione. Cresciuto nel vivaio del Club Bruges, con cui nel 2020 è diventato il più giovane esordiente della Serie B belga, Servais ha vissuto la sua stagione migliore proprio nell’ultimo anno: 32 presenze, 8 gol e 7 assist, prevalentemente da trequartista ma anche da esterno offensivo. Il Pisa lo segue da tempo e starebbe valutando un’accelerazione decisiva: con circa un milione di euro, l’operazione potrebbe chiudersi.

Servais andrebbe a occupare un ruolo già previsto nello scacchiere di Gilardino, che al Genoa ha spesso schierato un trequartista puro alle spalle della punta centrale. Inoltre, il belga è già nel giro dell’Under 21 e sarebbe un investimento non solo per il futuro, ma anche per l’immediato.

Non è però l’unico nome in orbita Pisa. Rimane molto calda la pista che porta a Mariano Troilo, difensore argentino classe 2001 del Belgrano, convocato recentemente in nazionale. La sua valutazione è salita, ma i contatti tra le parti proseguono intensamente e l’affare resta possibile.

Altro rinforzo in vista è in porta: si tratta di Simone Scuffet, 29 anni, reduce dall’esperienza al Cagliari. L’accordo tra club è vicino, ma il portiere chiede di potersi giocare le sue carte alla pari con Semper.

Infine, resta in piedi la trattativa con il Napoli per Alessio Zerbin, esterno offensivo classe 1999. I partenopei valutano il cartellino circa 5 milioni, cifra fuori portata per il Pisa, ma un prestito con diritto o obbligo di riscatto in caso di salvezza potrebbe sbloccare tutto. E intanto si continua a monitorare anche la pista Lorran (19), stellina del Flamengo, dal profilo tecnico simile a quello di Servais ma dal costo decisamente superiore.