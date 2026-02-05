Pisa, Hiljemark in conferenza stampa: «Il mio unico obiettivo è la salvezza, voglio i risultati! Questo è un gruppo fantastico»

Pisa, Oscar Hiljemark si è presentato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del nuovo tecnico dei toscani

SENSAZIONI – «Sono molto contento, orgoglioso di venire qua. Dopo aver parlato con il club ho sentito che sono persone che vogliono il bene della squadra e della città. Il mio entusiasmo è grande. Il mio unico obiettivo è salvarsi. Voglio fare una strada insieme, lavorare per tanti anni, ma ora c’è bisogno di punti”.

IMPATTO CON LA SQUADRA – «Abbiamo fatto tre giorni. Ho voluto mandare un messaggio: dobbiamo essere una squadra, giocare insieme, fare il primo gol. Dobbiamo fare la fase difensiva insieme. Una squadra con transizioni offensive molto forti. La squadra è buona, con giocatori forti. Lavora bene a tre, non cambierò. Il gruppo è fantastico. Non c’è nessun problema nello spogliatoio».

GILARDINO – «Non l’ho sentito ancora. Gila è una persona fantastica. Magari lo chiamerò nei prossimi giorni».

PERCHE’ CREDERE IN LUI – «So che ci sono dubbi, domande su di me. Io ho fatto un percorso in passato, allenando anche in Europa League, giocando contro il Tottenham, il Nizza, la Roma. Adesso dobbiamo avere umiltà. Sono molto calmo. Voglio i risultati. Quando si vedrà la mia mano? Domani».